الصين وروسيا تجريان تدريبًا على التصدي للصواريخ الشهر المقبل‎

قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، إن الجيشين الصيني والروسي سيجريان الشهر المقبل تدريبات مضادة للصواريخ في بكين، في ظل قلق البلدين من نشر نظام أمريكي مضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية.

وعبرت الصين وروسيا عن معارضتهما لنشر نظام “ثاد” الأمريكي في كوريا الجنوبية، وهو النظام الذي تقول سول وواشنطن إنه ضروري للتصدي لخطر الصواريخ الكورية الشمالية.

وتقول الصين وروسيا إن النظام لن يسهم في تخفيف التوترات مع كوريا الشمالية.

كما تخشى الصين من أن يتيح نظام الرادار القوي في نظام “ثاد” للولايات المتحدة إمكانية النظر بعمق داخل أراضيها مما يقوض أمنها.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان إن تدريب محاكاة بالكمبيوتر سيجري من 11 إلى 16 ديسمبر/ كانون الأول.

وأضافت أن الهدف هو التدرب بشكل مشترك على التصدي للصواريخ وكيفية التعامل مع “الهجمات المفاجئة والمستفزة على أراضي البلدين من صواريخ باليستية وصواريخ موجهة”.

وقالت الوزارة دون الخوض في تفاصيل “التدريب لا يستهدف أي طرف ثالث”.