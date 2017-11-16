أنباء عن اعتقال أحمدي نجاد بعد هجومه على القضاء الإيراني

قالت مصادر إيرانية، الخميس، إن قوات أمنية اعتقلت الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، عند عودته من مدينة “ري” جنوب طهران إلى منزله.

ونقل موقع “آمد نيوز” المعروف بتسريبه أخبارًا من مصادر حكومية إيرانية، قولها إن “السلطات الأمنية اعترضت السيارة التي كان يتواجد فيها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، واعتقلته أثناء محاولته الوصول إلى منزله في طهران عائدًا من مدينة ري بعد أداء زيارة مقام ديني هناك”.

ولم تفصح المصادر عن الأسباب التي دعت السلطات إلى اعتقال نجاد، لكنها رجحت أن يكون ذلك للتحقيق معه على خلفية الاتهامات التي وجهها للسلطة القضائية، الأربعاء الماضي.

وحجبت وزارة الاتصالات الإيرانية، الخميس، موقع أحمدي نجاد، بعدما هاجم السلطة القضائية بشكل غير مسبوق، ووصف قراراتها بـ”الدكتاتورية والظالمة”.

واتهم نجاد في كلمة له أمام حشد من أنصاره في مدينة ري “السلطات القضائية بحياكة مؤامرة ضده والمؤيدين له من السياسيين والإعلاميين بينهم مساعده السابق حميد بقائي، ومستشاره الإعلامي علي أكبر جوانفكر”.

وقال نجاد إن “قرارات السلطات القضائية ظالمة وتعتبر عن الديكتاتورية وهي تعتقل الناس وتتهمهم بدون أي دليل أو وثيقة”.

وأضاف: “نحن على خلاف مع لاريجاني وإخوانه”، في إشارة منه إلى رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، وشقيقه رئيس البرلمان علي لاريجاني.