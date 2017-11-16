“البنتاغون” تعتذر عن إعادة نشر تغريدة تطالب باستقالة ترامب

اعتذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن تغريدة أعاد حسابها الرسمي على “تويتر” نشرها، الخميس، تطالب باستقالة عدد من المسؤولين، بينهم الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت المتحدثة الرسمية للبنتاغون، دانا وايت، عبر صفحتها الرسمية على الموقع نفسه، أن “الأمر حدث بالخطأ، وأن الوزارة لا تؤيد محتويات التغريدة”.

وأضافت أن “الشخص المفوض بالعمل على الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع على “تويتر” أعاد نشر تغريدة عن طريق الخطأ، قبل أن يسارع إلى تدارك الأمر، وحذفها”.

وأكدت الوزارة في بيان، أنها فتحت تحقيقًا في الحادثة.

ونشر التغريدة حساب يحمل اسم براود ريزيستر، ويظهر من منشوراته انتماؤه إلى جماعات يسارية معارضة لترامب.