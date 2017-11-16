التحالف العربي يعلن إنقاذ صحفيتين فرنسيتين فقدتا في مناطق الحوثي باليمن

أعلنت قوات التحالف العربي، الداعمة للشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أنها أنقذت صحفيتين فرنسيتين، فُقدتا في مناطق سيطرة الحوثيين، ونقلتهما إلى العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، في خبر عاجل على حسابها بموقع “تويتر”، أن “قوات التحالف العربي أنقذت الصحفيتين بعدما فُقدتا بمناطق يسيطر عليها الانقلابيون في اليمن”، في إشارة إلى ميليشيا الحوثي.

وأشارت القناة إلى أنه تم نقل الصحفيتين إلى قاعدة “الملك سلمان” الجوية في الرياض، دون تفاصيل إضافية.

وحتى الساعة 19:20 تغ، لم يصدر أي تعليق من الحكومة الفرنسية يوضح طبيعة عمل الصحفيتين وتاريخ دخولهما اليمن، كما لم يصدر أي تعليق من الجانب الحوثي. ‎

وأواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أذاعت وسائل إعلام يمنية لقطات لوفد حقوقي تابع لما يسمى بـ”حكومة أطفال اليمن”، يقوم بزيارة عدد من مناطق النزاع شمالي اليمن، برفقة صحفيتين فرنسيتين.

ولم تتحدث القناة عن مكان العثور على الصحفيتين، لكن وسائل إعلام حوثية، كانت تحدثت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عن احتجازهما في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، لعدم حصولهما على تصاريح رسمية بزيارة المحافظة.

وأشارت وسائل إعلام حوثية إلى أن الجهات الأمنية أبلغت الصحفيتين بضرورة البقاء في الفندق الذي نزلتا فيه، رفقة وفد ما يسمى بـ”حكومة الأطفال والشباب”، التي تُعرّف نفسها على موقعها بأنها “حكومة مستقلة لا تتبع أي حزب تتابع قضايا الأطفال”، دون تفاصيل إضافية.

ولا يُعرف ما إذا كانت الصحفيتان قد تمكنتا من الفرار من محافظة حجة، إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية والتحالف العربي في مديريات “ميدي” و”حرض” بذات المحافظة، أم إلى محافظة أخرى.