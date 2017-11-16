قتلى وجرحى بهجوم انتحاري أمام قاعة احتفالات في كابول

قتل 18 أشخاص على الأقل، اليوم الخميس، إثر انفجار بعبوة ناسفة، خارج مطعم بساحة “Lab-e-Jar”، التابعة لمنطقة “PD4″، في العاصمة الأفغانية كابول، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونقل موقع قناة “طلوع نيوز”الأفغانية، عن مصادر أمنية قولها: “إن الإنفجار أودى بحياة 7 من رجال الشرطة، إضافة إلى مقتل عدد من المدنيين، لم يتم تحديد عددهم بعد”.

وقال شهود عيان: “إن الحادث وقع خارج مطعم، حيث تجمع عدد من أعضاء حزب الجماعة الإسلامية، من بينهم أحمد ضياء مسعود، المستشار السابق للرئيس أشرف غني”، بحسب القناة ذاتها.

وأضاف الشهود أن: “الانفجار تسبب إلى جانب القتلى بإصابة 8 آخرين بجروح”.

وقامت قوات الأمن بتطويق المنطقة على الفور، كما وصلت سيارات الإسعاف؛ لنقل المصابين إلى المشافي.

ولفت الموقع إلى أن: “الانفجار دمر3 سيارات على الأقل”، دون الإعلان عن المزيد من التفاصيل.

وأعلنت وكالة “أعماق” للأنباء التابعة لتنظيم “داعش” لاحقاً مسؤولية التنظيم عن الهجوم، وجاء في بيانها أن “استشهادي من الدولة الإسلامية فجر سترته الناسفة في تجمع لأعضاء الجمعية الإسلامية وسط مدينة كابول”.