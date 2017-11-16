تركيا توقف ربع دبلوماسييها عن العمل وتحتجز 60 مسؤولًا أمنيًا ‎

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، إن وزارة الخارجية أوقفت ربع موظفيها الدبلوماسيين عن العمل، للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب التي حدثت العام الماضي.

وأكد تشاووش أوغلو -خلال مناقشات بشأن ميزانية وزارته في أنقرة- أن وقفهم عن العمل كان على أساس “وثائق دقيقة”، مضيفًا أن عدد من عادوا إلى وظائفهم يؤكد أن الوزارة “لم ترتكب خطأ” على حد قوله.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن تركيا احتجزت 60 مسؤولًا أمنيًا سابقًا، في عملية واسعة اليوم؛ للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب العام الماضي.

وأوضحت الوكالة، أن السلطات أصدرت أوامر لاعتقال 108 من المسؤولين الأمنيين السابقين، في عملية تركزت في العاصمة أنقرة، وامتدت لأكثر من 30 إقليمًا.

ويعتقد أن المشتبه فيهم على صلة برجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز 2016، بينما ينفى غولن ذلك ويندد بمحاولة الانقلاب.

ومنذ محاولة الانقلاب احتجزت تركيا أكثر من 50 ألف شخص، بينهم مسؤولون أمنيون وعسكريون وموظفون.