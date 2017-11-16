قس في زيمبابوي يتوسط في خروج سياسي محتمل لموغابي‎

قالت مصادر سياسية ومخابراتية، اليوم الخميس، إن قسًا كاثوليكيًا يتوسط بشأن خروج سياسي محتمل لرئيس زيمبابوي روبرت موغابي، رغم تأكيد الرئيس البالغ من العمر 93 عامًا أنه لا يمكن إزاحته عن المنصب؛ إلا بتصويت لقيادة الحزب الحاكم.

وعلى صعيد آخر، قال متحدث باسم حزب زعيم المعارضة مورجان تسفانغيراي إنه “عاد في وقت متأخر مساء الأربعاء إلى هراري، بعدما كان في الخارج لتلقي علاج من السرطان؛ ما يزيد التكهنات بشأن إمكانية التوصل لتسوية سياسية لما بعد موغابي“.

وكان جيش زيمبابوي أكد أمس الأربعاء، استيلاءه على السلطة لاستهداف “مجرمين” محيطين بالرئيس روبرت موغابي، لكنه أكد للتلفزيون الحكومي، أن الرئيس البالغ من العمر 93 عامًا وأسرته “بخير”.

وانتشرت آليات عسكرية مدرعة في شوارع العاصمة هراري، إذ يبدو أن الجيش يحكم سيطرته على البلاد، فيما نفى الجنرالات القيام بانقلاب عسكري؛ لكنهم تعهدوا في بيان على التلفزيون الحكومي باستهداف “المجرمين” المحيطين بالرئيس روبرت موغابي.

وتراجعت سلطة موغابي، التي استمرت لعقود، بعد أن انتشر الجيش في الطرق المؤدية إلى البرلمان في هراري، وتلا ضباط كبار على التلفزيون بيانًا إلى الأمة.

وقال الجنرال سيبوسيوي مويو من داخل الاستديو، وقد جلس بجانبه ضابط آخر: إن هذا ليس انقلابًا عسكريًا على الحكومة”، مضيفًا “نود أن نطمئن الأمة إلى أن فخامة الرئيس (…) وأسرته بخير، وأمان، وسلامتهم محفوظة”.

وأكد البيان العسكري أن ما يقوم به الجيش هو مجرد “استهداف للمجرمين المحيطين” بالرئيس، الممسك بزمام السلطة منذ “37 عامًا”، مشيرًا الى أنه “حالما تُنجز مهمتنا نتوقع عودة الوضع إلى طبيعته”.

لكن التحرك الذي قام به الجنرالات يمثل تحديًا كبيرًا لموغابي (93 عامًا)، الذي حكم زيمبابوي منذ استقلالها عن بريطانيا في 1980.

وخرج التوتر بين الرئيس والجيش، الذي طالما كان حجر الزاوية في نظامه، إلى العلن في الأيام القليلة الماضية.

واتهم حزب “زانو-بي اف” الحاكم ،الثلاثاء، قائد الجيش الجنرال كونستانتينو شيونغا “بالخيانة” بعد أن انتقد موغابي لإقالته نائب الرئيس إيميرسون منانغاغوا.