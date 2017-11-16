فرنسا: الحريري في باريس خلال 48 ساعة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في الرياض الخميس، أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري المتواجد في المملكة السعودية قبِل دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للذهاب إلى فرنسا مع أسرته.

وقال الوزير إن “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أبلغه بموافقة الحريري على الذهاب الى فرنسا، دون أن يحدد موعًدا لهذه الزيارة”.

وقال مصدر مقرب من الحريري إنه “من المتوقع أن يغادر الحريري الرياض إلى باريس، في غضون 48 ساعة ثم يتجه إلى بيروت ليقدم استقالته رسمياً”.

وكان ماكرون قد وجه دعوة لرئيس الوزراء اللبناني المستقيل للمجيء إلى فرنسا مع أسرته، بعد محادثة هاتفية أجراها مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأكد ماكرون أن هذه الدعوة ليست عرضاً للجوء سياسي، فيما أعلن الإليزيه أنه من المتوقع أن يصل

وأعلن الحريري استقالته المفاجئة قبل نحو 11 يوماً من العاصمة السعودية الرياض مما دفع بلبنان إلى صدارة الأحداث السياسية المشتعلة في المنطقة.