تقرير: إيران تمتلك 13 قاعدة عسكرية في سوريا

كشف موقع “ديبكا” العبري، المرتبط بمصادر استخباراتية وعسكرية، اليوم الخميس، أن إيران باتت تمتلك 13 قاعدة عسكرية، وعشرات الآلاف من الجنود في سوريا، ساخرًا من التهديدات المتكررة للقادة الإسرائيليين بمنع إنشاء مثل هذه القواعد.

وقال التقرير: “على الرغم من هذه التهديدات، فإن إيران باتت تمتلك 13 قاعدة عسكرية، وعشرات الآلاف من الجنود في سوريا…ويعتبر هذا التواجد الإيراني، منظمًا وكبيرًا لدرجة أن أي حديث عن إزالته، ليس واقعيًا ما لم تحدث مواجهة عسكرية كبرى.”

وأشار الموقع إلى تصريحات جديدة لوزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس الأربعاء، كرر فيها تلك التهديدات، وتصريحات مماثلة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع، إلى جانب تحذيرات من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ولفت الموقع إلى أنه سينشر، غدا الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسماء، ومواقع جميع القواعد العسكرية الإيرانية في سوريا، حيث يحارب الجنود الإيرانيون، وحليفهم حزب الله، وميليشيات شيعية أخرى، إلى جانب قوات النظام السوري.