بريطانيا تخضع لابتزاز إيراني وتستعد لتحويل 400 مليون جنيه إسترليني لطهران‎

نقلت صحيفة تليغراف عن مصادر بريطانية قولها، إن بريطانيا تستعد لتحويل ما يربو على 400 مليون جنيه إسترليني (527 مليون دولار) لإيران، فيما تسعى لإطلاق سراح موظفة بريطانية من أصل إيراني مسجونة في طهران، في خضوع على ما يبدو لابتزاز.

وحكم على نازانين زاغاري راتكليف، التي تعمل مديرة مشروع بمؤسسة تومسون رويترز الخيرية، بالسجن خمس سنوات بعد أن أدانتها محكمة إيرانية بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية، وتنفي الصحفية البريطانية هذا الاتهام.

وسعت بريطانيا للحصول على مشورة قانونية بشأن ما إذا كان بإمكانها تحويل الأموال التي تدين بها في صفقة أسلحة متنازع عليها منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث أكد دبلوماسيون للصحيفة، أن أي أموال ستدفعها بريطانيا يجب ألا ترتبط بمصير زاغاري راتكليف.

ومؤسسة تومسون رويترز منظمة خيرية مستقلة عن شركة تومسون رويترز، وعن وكالة رويترز للأنباء.

ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية للحصول على تعقيب خارج ساعات العمل المعتادة.