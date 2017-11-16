هروب رئيس البرلمان الإندونيسي المشتبه بتورطه في قضية فساد “ضخمة”

المصدر: د ب أ

ذكر متحدث باسم لجنة مكافحة الفساد الإندونيسية، اليوم الخميس، أن رئيس البرلمان أفلت من محاولة للقبض عليه للاشتباه بتورطه في قضية فساد ضخمة.

وتتهم اللجنة رئيس مجلس النواب، سيتيا نوافانتو، بالفساد في مشروع بقيمة 440 مليون دولار لإصدار بطاقات هوية إلكترونية في عهد الحكومة السابقة.

وقال المتحدث باسم اللجنة، فيبري ديانسياه، إن المحققين ذهبوا إلى منزل نوافانتو مساء الأربعاء، ومعهم مذكرة اعتقال، لكنهم لم يجدوه.

وأضاف: “لا نزال نبحث عنه، لكننا لا نعرف مكانه”.

وقال محامي نوافانتو، إن زوجة المشتبه به لا تعرف مكانه، مضيفًا: “الأسرة قلقة للغاية لكن لا شيء بإمكاننا فعله”.

وبحسب اللجنة، تقدر الخسائر التي تكبدتها الدولة نتيجة للفساد في ذلك المشروع بـ 3.2 تريليون روبية (172 مليون دولار).