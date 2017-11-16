الأمم المتحدة تدعو للهدوء وضبط النفس في زيمبابوي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى “الهدوء وعدم العنف وضبط النفس” في زيمبابوي، بعدما سيطر الجيش على السلطة في البلاد ووضع الرئيس روبرت موغابي قيد الإقامة الجبرية.

وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام، للصحافيين، في نيويورك، إن “الحفاظ على الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع، له أهمية كبيرة”.

وأضاف أن “الأمين العام يؤكد على أهمية حل الخلافات السياسية بالوسائل السلمية والحوار وفي إطار دستور البلاد”، مضيفًا أن “الأمم المتحدة ستراقب الوضع، وستبحث طبيعة الدور الذي ستلعبه”.

وكان الجيش الزيمبابوي استولى على السلطة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، من خلال السيطرة على مقار موغابي والبرلمان والمطار وإذاعة الدولة، فيما يبدو كانقلاب.

وقال متحدث باسم الجيش الزيمبابوى: “سلامة روبرت موغابي وأسرته مضمونة”، مشيرًا إلى أن الجيش “يستهدف المجرمين فقط” في الإدارة.