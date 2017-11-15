انتحاريات يقتلن 10 أشخاص بالقنابل شمال شرق نيجيريا

قُتل 10 أشخاص في تفجيرات نفذتها انتحاريات بمدينة مايدوجوري شمال شرق نيجيريا، أمس الأربعاء.

وقال مسؤول في وكالة للطوارئ، إن انتحاريات فجرن قنابل مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين.

وقتلت جماعة “بوكو حرام” المتشددة أكثر من 20 ألف شخص منذ 2009، في إطار محاولتها إقامة دولة إسلامية في حوض بحيرة تشاد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم الذي قال مسؤولون وأعضاء في جماعة حراسة أهلية تعمل بموافقة الحكومة، إنه نفذ بواسطة 4 انتحاريات في حي “مونا جاراج” في مايدوجوري، حوالي الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش.

وكثيرًا ما تستخدم “بوكو حرام” مفجرات انتحاريات.

وقال بيلو دامباتا المتحدث باسم وكالة الطوارئ بولاية بورنو: “سجلنا حتى الآن وفاة 10 أشخاص وحوالي 30 مصابًا”.

ومايدوجوري عاصمة الولاية وهي المدينة الأشد تضررًا من تمرد بوكو حرام. ووفقًا لإحصاء أعدته رويترز فقد قتل ما لا يقل عن 221 شخصًا في تفجيرات وهجمات بالأسلحة شمال شرق نيجيريا منذ حزيران/ يونيو الماضي.