مسلحون يغتالون ضابطًا وأسرته في باكستان

قتل مسلحان، كانا يستقلان دراجة نارية، بالرصاص ضابطًا كبيرًا في الشرطة، وزوجته وابنه وحفيده، في إقليم بلوخستان جنوب غرب باكستان، وفق ما صرحت به الشرطة.

وقالت الشرطة، الأربعاء، إن “المهاجميْن فتحا النار على سيارة تقل قائد شرطة المنطقة محمد إلياس، وأفراد أسرته، في الطريق إلى كويتا عاصمة بلوخستان”.

وأضافت الشرطة أن “حفيدة إلياس، وعمرها أربعة أعوام، نجت من الهجوم ونُقلت إلى مستشفى”.

وتقول السلطات: إن “هناك زيادة في الهجمات التي تستهدف رجال الأمن في إقليم بلوخستان، حيث استهدفت خمسة تفجيرات انتحارية وهجوم مسلح، الشرطة في الشهور الستة الماضية”.

وينشط في المنطقة الواقعة على الحدود مع أفغانستان وإيران، متشددون سنة وجماعات على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش، بالإضافة إلى حركة طالبان.

ويخوض انفصاليون حملة تمرد طويلة هناك، للمطالبة بنصيب أكبر من الغاز والثروة المعدنية في المنطقة، ووقف ما يقولون إنه تمييز في معاملتهم.

ويقع إقليم بلوخستان في قلب المحور الاقتصادي، الذي من المقرر أن يربط بين غرب الصين وميناء جوادر في جنوب باكستان.