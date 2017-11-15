وزير الخارجية الأمريكي يطالب بالتحقيق في انتهاكات حقوق في ميانمار

دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الأربعاء، إلى فتح تحقيق يعوّل عليه في مزاعم انتهاك حقوق مسلمي الروهينجا، بعد اجتماع مع زعماء ميانمار المدنيين والعسكريين.

وقال تيلرسون، في مؤتمر صحفي مشترك مع أونج سان سو كي، الزعيمة الفعلية للحكومة المدنية التي تشكلت في ميانمار، قبل أقل من عامين، وتقتسم السلطة مع الجيش، “إن مشاهد ما حدث مروعة”.

وأجرى تيلرسون محادثات منفصلة مع قائد القوات المسلحة الجنرال مين أونج هلاينج.

وفرّ أكثر من 600 ألف من الروهينجا إلى بنجلادش منذ أواخر أغسطس/ آب هربًا من عملية تطهير في ولاية راخين، وصفها مسؤول كبير بالأمم المتحدة بأنها “تطهير عرقي”.