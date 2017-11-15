جيش زمبابوي يعلن استيلاءه على السلطة.. وتحذيرات أمريكية وبريطانية

أكد جيش زيمبابوي، اليوم الأربعاء، استيلاءه على السلطة في هجوم يستهدف “مجرمين” محيطين بالرئيس روبرت موغابي، لكنه بعث بطمأنة على أن الرئيس البالغ من العمر 93 عاما وأسرته “بخير”.

وفي كلمة مقتضبة عبر التلفزيون الوطني الذي سيطر عليه جنود أثناء الليل، قال متحدث عسكري إن “الجيش يتوقع عودة الأمور إلى طبيعتها بمجرد استكمال مهمته”.

وكان الجيش قال في بيان سابق أصدره عبر هيئة البث الوطنية (زد بي سي) إن “الجيش يرغب في التعامل مع الذين يرتكبون جرائم ويتسببون في معاناة اجتماعية واقتصادية للبلاد”.

وكانت تقارير أفادت بأن 3 انفجارات على الأقل وتبادلًا لإطلاق نار كثيف سمعا في هراري عاصمة زمبابوي.

ونقلت محطة “فويس أوف أمريكا” عن سكان، أن مركبات عسكرية وجنودًا شوهدوا في الشوارع مع الساعات الأولى لصباح اليوم الأربعاء، وأن الجيش سيطر على محطة “زد بي سي” الحكومية.

وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء، عن إغلاق سفارتها في زمبابوي، وحثت رعاياها هناك على البقاء في منازلهم.

وذكرت السفارة في موقعها الإلكتروني أنه “نتيجة للغموض السياسي الحالي خلال هذه الليلة، حث السفير جميع الموظفين على البقاء في منازلهم الأربعاء”.

وأضافت: “تم توجيه موظفي الحكومة الأمريكية للاحتماء بمنازلهم الليلة” حتى إشعار آخر.

من جانبها، نصحت حكومة بريطانيا رعاياها في زيمبابوي اليوم الأربعاء، بعدم النزول إلى الشارع حتى يتضح الوضع السياسي في البلد الأفريقي.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: “نظرًا للوضع السياسي الغامض في هاراري بما في ذلك تقارير عن نشاط عسكري غير عادي نوصي الرعايا البريطانيين الموجودين حاليًا في هاراري البقاء آمنين في منازلهم أو في محل سكنهم لحين اتضاح الموقف”.