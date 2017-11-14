روسيا تحقق باستخدام صور “خاطئة” في بيان بشأن سوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن موظفاً أرفق صوراً خاطئة ببيان يتهم الولايات المتحدة بتوفير غطاء جوي فعلي لتنظيم “داعش” وذلك بعد رصد الخطأ على الإنترنت.

وقالت الوزارة إنها ستحقق في الواقعة التي قالت إن المتسبب فيها موظف مدني، لكنها لم تذكر كيف، أو لماذا، كانت الصور المستخدمة غير صحيحة.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” للأنباء عن الوزارة قولها: “رفض القيادة الأمريكية تنفيذ ضربات ضد قوافل إرهابيي تنظيم داعش المنسحبين من البوكمال يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني، هي حقيقة موضوعية تعكسها نصوص المحادثات، ولذلك فإنها كانت معلومة تماماً للجانب الأمريكي”.

ونشرت الوزارة الثلاثاء بياناً على صفحتها على موقع “فيسبوك” قالت فيه إن “القوة الجوية الأمريكية حاولت عرقلة الضربات الروسية ضد متشددي داعش”، وأرفقته بصور للأقمار الصناعية قالت إنها تظهر موكب سيارات للمتشددين يغادر مدينة البوكمال يوم 9 نوفمبر/ تشرين الثاني.

لكن واحدة من الصور -على الأقل- كانت تطابق إطاراً لمقطع مصور ترويجي من لعبة كمبيوتر تحمل اسم (إيه.سي – 130 جانشيب سيميوليتور) نُشرت على الإنترنت في مارس/ آذار العام 2015.

ورداً على سؤال بشأن الاتهامات الروسية بمساعدة الولايات المتحدة لتنظيم “داعش” حول البوكمال، قال الكولونيل ريان ديلون المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة: “بيانات وزارة الدفاع الروسية هي تقريبًا بنفس دقة حملتها الجوية، وأعتقد أن هذا سبب يدعوها للشروع في أحدث وابل من الأكاذيب”.

وأضاف: “لا يمكنني التحقق قطعًا، لكنني رأيت التقرير الذي يفيد أن واحدة من الصور مأخوذة من لعبة فيديو، لذلك فإن هذا يتماشى مجددًا مع ما نراه يخرج من وزارة الدفاع الروسية كونه بلا أساس، وغير دقيق، وخاطئ تمامًا”.