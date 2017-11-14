انتشار كثيف للجيش في زيمبابوي ومخاوف من انقلاب عسكري على السلطة (فيديو وصور)

أثار تزايد نزول الجيش إلى عاصمة زيمبابوي ، يوم الثلاثاء، التكنهات بشأن احتمال حدوث انقلاب عسكري في البلاد، بعد يوم من التحذيرات التي وجهها قائد الجيش إلى رئيس البلاد روبرت موغابي.

وذكر شهود عيان خلال تصريحات أن دبابات الجيش شُوهدت على بعد حوالي عشرين كيلومترًا غرب العاصمة هراري.

وقال شاهد عيان يدعى “كليمنت جومو” عبر الهاتف: “لقد اندهشنا عندما رأينا دبابات الجيش على طول الطريق السريع بين هراري وتشينهوي، لاسيما الآن بعد أن هدّد قائد الجيش بالتدخل، واعتقد أن شيئًا ما سيحدث قريبًا”.

وذكرت شاهدة عيان من سكان هراري تُدعى “فيفيان تشينهينجو” أن الجنود انتشروا في المنطقة التجارية وسط العاصمة.

وأضافت: “لقد شاهدت بعض الجنود اليوم عند جميع تقاطعات الطرق في المدينة تقريبًا، وهو أمر غير معتاد بالنظر إلى أننا عادة نرى عددًا محدودًا من الجنود بالزي العسكري خلال أيام العمل”.

غير أن أحد المسؤولين صرح أن الرئيس “موجابي” يمارس نشاطه كالمعتاد، وقد تمت مشاهدة سيارة الرئيس وموكبه أمام مقرّ عمله بعد ظهر الثلاثاء.

وكان الجنرال “كونستانتينو تشيونجا” قد حذّر موغابي، يوم الاثنين من أن الجيش سيتدخل إذا ما استمر الرئيس بطرد مقاتلي التحرير السابقين، ممن يؤيدون نائب الرئيس المقال، من حزب زانو بي. إف الحاكم

وجاء هذا البيان بعد أن قام “موغابي” الأسبوع الماضي بطرد نائب الرئيس “ايمرسون منانجاجوا” الذي ظل منذ فترة طويلة المرشح الأوفر حظًا لتولّي الرئاسة خلفًا للرئيس “موغابي” ويحظى بتأييد رابطة المحاربين القدماء المؤثرة.

وقال تشيونجا للصحفيين يوم الاثنين في العاصمة هراري برفقة كبار مسؤولي الجيش: “إن التطهير الحالي الذي يستهدف بوضوح أعضاء الحزب الذين شاركوا في الماضي في التحرير يجب أن يتوقف فورًا”.

وكان “تشوينجا” يشير إلى تهديد موجابي بإقالة أكثر من مئة مسؤول لهم علاقة بمنانجا.