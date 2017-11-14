روسيا تتهم أمريكا بعرقلة هجماتها ضد “داعش” في “البوكمال” السورية

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، الولايات المتحدة، بأنها حاولت عرقلة ضربات جوية روسية على عناصر “داعش” حول مدينة “البوكمال” السورية.

وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن “سلاح الجو الأمريكي حاول عرقلة ضربات جوية روسية على عناصر “داعش” حول مدينة البوكمال”.

وأضافت أن الولايات المتحدة”تقدم بالفعل غطاء لوحدات تنظيم “داعش” في سوريا، وتتظاهر فحسب بمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط”.

وتابعت: “هذه الحقائق دليل دامغ على أن الولايات المتحدة، في حين تتظاهر بقتال دون هوادة ضد الإرهاب الدولي أمام المجتمع الدولي، تقدم في واقع الأمر غطاء لوحدات داعش”.