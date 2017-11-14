مقتل 22 شرطيًا أفغانيًا في سلسلة هجمات لطالبان بإقليم قندهار

قُتل 22 شرطيًا وأصيب 15 آخرون، اليوم الثلاثاء، في سلسلة هجمات نفذتها حركة طالبان استهدفت نقاط تفتيش، في إقليم قندهار جنوب البلاد.

وأكدت السلطات، أن قوات الحكومة قتلت 45 متمردًا وأصابت 35 آخرين، وأن مقاتلي طالبان لم يتمكنوا من الاستيلاء على أي نقطة تفتيش، خلال الهجمات التي جرت أثناء الليل.

وقال ضياء دوراني المتحدث باسم قائد شرطة قندهار: “قاومت قواتنا إلى أن تلقت تعزيزات ودعمًا جويًا (…) ألحقنا الهزيمة بطالبان”.

وزعمت طالبان، أنها قتلت 43 شرطيًا وفردًا من قوات غير نظامية، ودمرت 13 عربة مدرعة، لكن الحركة عادة ما تبالغ في تقدير أعداد القتلى.