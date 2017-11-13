الاتحاد الأوروبي يدعو الحريري للعودة إلى لبنان

حثّ الاتحاد الأوروبي الإثنين رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري على العودة إلى بلاده، داعيا كل القوى السياسية اللبنانية إلى التركيز على جدول الأعمال الداخلي للبلاد.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني للصحفيين “نناشد أولًا وقبل أي شيء القوى السياسية التركيز على لبنان وما يمكن أن تقدمه لمواطنيها (كما نناشد) رئيس الوزراء الحريري العودة إلى بلده وحكومة الوحدة… للتركيز على إنجازاتها الداخلية”.

وأضافت عقب استضافتها اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل “نتوقع عدم التدخل الخارجي في جدول الأعمال الوطني هذا. ونؤمن بأن ذلك ضروري لتجنب جلب صراعات إقليمية إلى لبنان”.

وأشادت موغيريني بإنجازات الحكومة اللبنانية برئاسة الحريري الذي “استقال خوفًا من الاغتيال على حد قوله”.

وانتقد الحريري جماعة حزب الله التي تدعمها إيران، وهي الجماعة الممثلة في ائتلافه الحكومي، لعملها على زرع الفتنة في العالم العربي وقال إنه ربما يتراجع عن استقالته إذا وافقت الجماعة على ألا تكون طرفًا في الصراعات الإقليمية.

وعلى هامش الاجتماع الوزاري في بروكسل دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إلى عدم تدخل دول أخرى في الشأن اللبناني.

وقال “منشغلون بالوضع في لبنان وقلقون بشأن استقراره وسيادته وعدم التدخل (في شؤونه)”.

ولدى سؤال الصحفيين له عن الحريري قال لو دريان “يجب أن تحظى كل الشخصيات السياسية بحرية كاملة في الحركة حتى يتم التوصل لحل سياسي في لبنان”.

كما قال وزير الخارجية الألماني زيغمار جابرييل إن على الحريري العودة إلى بلده لأن رحيله هزّ لبنان.

وحذر وزير خارجية لوكسمبورغ جو أسيلبورن من خطورة زعزعة استقرار الشرق الأوسط المضطرب.