سياسي إسرائيلي ينشر صورًا من مشاركته في مؤتمر بقطر

نشر النائب السابق عن حزب العمل الإسرائيلي أرئيل مرغليت، اليوم الاثنين، صورًا له خلال مشاركته الحالية في “مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي في الشرق الأوسط”، الذي يختتم أعماله اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

وعلق السياسي الإسرائيلي على الصور قائلًا “يجب على إسرائيل أن تكون رائدة في مجال التعاون الاقتصادي في المنطقة” وفقًا لما نشرهُ موقع “المصدر” العبري.

وأضاف في منشور على صفحته في موقع “فيسبوك”، “أنه يجلس إلى جانب ممثلين عن دول عربية (براغماتية)، خلال أسبوع مبادرات الهايتك الدولي في الدوحة، وأن الهدف المشترك هو إيجاد سبل لتعزيز التعاون المشترك بين إسرائيل والعالم العربي”.

وأكد مرغليت الذي كان قد نافس على رئاسة حزب العمل، أنه اقتنع في المؤتمر أن المفتاح لأي تسوية في المنطقة سيكون عبر التعاون الاقتصادي، وذلك بعد الاستماع والحديث مع عشرات المبادرين ومع ريادين من دول عربية وأوروبية ومن أمريكا في مجال الهايتك.

وفي السياق نفسه، كتب مرغليت في وقت سابق على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “الحداثة الإسرائيلية وقدرة الاختراع يمكنها أن تكون جسرًا متينًا لتغيير الواقع في المنطقة، المصالح المشتركة تخلق فرصًا جديدة، والجدير أن لا نفوتها”.