بعد لقاء مثير للجدل.. ماذا قال ترامب عن علاقته بالرئيس الفلبيني؟

وصف الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، اليوم الاثنين، علاقته بالرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، بـ”الرائعة”، وذلك عقب لقائهما على هامش قمة آسيوية.

وكان اجتماع الرئيسين واحدًا من أكثر الاجتماعات المرتقبة خلال قمة زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا مع ضغوط تمارسها جماعات لحقوق الإنسان على ترامب لاتخاذ موقف صارم إزاء دوتيرتي ؛بسبب الحرب الدموية ،التي يشنها على المخدرات، والتي قتل فيها الآلاف.

ويثير دوتيرتي، جدلًا واسعًا على مستوى العالم، بسبب تصرفاته الغريبة، وانتهاكات حقوق الإنسان في الفلبين، والتي لقيت انتقادات واسعة، خصوصًا من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وقال دوتيرتي الأسبوع الماضي: “إنه سيطلب من ترامب أن يغير الموضوع، إذا قرر إثارة مسألة انتهاكات حقوق الإنسان في الفلبين”.

وتعرض ترامب لانتقادات في مايو/ أيارالماضي لإشادته بدوتيرتي ،في مكالمة هاتفية، على العمل العظيم الذي يقوم به في مكافحة المخدرات.

وفي موقف طريف بعيد عن السياسة، لبى الرئيس الفلبيني، أمس الأحد، طلبًا غريبًا من دونالد ترامب، خلال مأدبة عشاء جمعتهما على هامش الذكرى السنوية الـ50 لتأسيس رابطة “آسيان في مانيلا”.

وأظهر مقطع فيديو نشره عدد من الحضور على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس الفلبيني وهو يلقي أغنية رومانسية على مسامع ترامب ،الذي طرب لأجلها، حيث قال دوتيرتي ،في ختامها، إنها جاءت بناءً على طلب “القائد العام” للولايات المتحدة.