إيران: ردّنا سيكون “مذهلًا” إذا أُخل بالاتفاق النووي

هدد رئیس مؤسسة الطاقة النوویة الإیرانیة علي أكبر صالحي، بأنه “إذا تم الإخلال بالاتفاق النووي، سنقوم بما يصيبهم بالذهول”، وذلك في تهديد لدول مجموعة “5+1” التي أبرمت الاتفاق مع بلاده.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها صالحي، الیوم الأحد، خلال مراسم الاحتفال بمرور 50 عامًا على نشاطات “مفاعل طهران للبحوث” بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وتطرق صالحي إلى موضوع إنتاج أجهزة الطرد المركزي؛ وأكد أن بلاده “حققت إنجازات كثیرة في هذا الإطار”، لافتًا إلى مشروع إنشاء محطات نوویة بقیمة استثماریة تبلغ 10 ملیارات دولار.

وأكد صالحي أن الاتفاق النووي “یحظى بأهمیة لدى الجمیع بما فیهم إیران والمجتمع الدولي، وأیضًا على صعید تعزیز أسس معاهدة حظر الانتشار النووي”.

وشدد على أنه “لو تم الإخلال بالاتفاق النووي، فإن ذلك سیقوض قدرات جمیع الاتفاقیات الدولیة؛ ونحن نأمل ألا یحدث ذلك، لكن إذا ما تم الإخلال بالاتفاق النووی سنقوم بما یصیبهم بالذهول”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد مرارًا الاتفاق النووي المبرم بين إيران وبلاده وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، واصفًا إياه بـ”الكارثي”.

فيما هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن الولايات المتحدة ستدفع ثمنًا باهظًا حال انسحابها من الاتفاق.