تركيا تكشف أسباب شراء منظومة “إس – 400” الروسية (صور)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده وقعت اتفاقًا مع روسيا لشراء مظومة صواريخ “إس- 400“، حيث دفعت أنقرة العربون الأولي للحصول على منظومة الصواريخ.

وأكد أردوغان سعي تركيا للحصول على منظومة الصواريخ من الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي “الناتو”، لكن عدم الحصول على الدعم اللازم من الولايات المتحدة الأمريكية حال دون ذلك، مبينًا في الوقت نفسه أن شراء الأسلحة الروسية لا ينقض التزام أنقرة كونها عضوًا في الناتو.

وقال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الأحد، إن “بلاده وقعت اتفاقًا مع روسيا لشراء منظومات صواريخ من طراز اس -400 للدفاع الجوي، بعد عجزها عن الحصول على أنظمة دفاع جوي مماثلة من دول حلف شمال الأطلسي، بسبب الافتقار إلى الدعم الأمريكي لمثل هكذا صفقة”.

وأضاف يلدرم قائلاً: “إننا لا ننوي التخلى عن الناتو، فنحن بحاجة إلى مثل هذا التعاون مع روسيا فقط من أجل مواجهة التهديدات الموجهة لتركيا في المستقبل القريب”.

وأوضح أن تركيا “ليس لديها خيار آخر عن روسيا، حيث أن القوات الجوية لم تتمكن من تدمير 71 صاروخًا أطلقت على البلاد من سوريا، ما أسفر عن مقتل 29 شخصًا”، فيما تعرضت مدينة كيليس في وقت سابق لقصف من الأراضي السورية، ولم تستطع القوات المسلحة الرد بسبب الافتقار إلى الأسلحة المناسبة.

من جهته، أعلن نور الدين جانيكلي وزير الدفاع التركي، الأحد، أن أنقرة استكملت شراء صواريخ (إس-400) الروسية، مؤكدًا أن ما تبقى حول الصفقة هو مجرد تفاصيل، وفق وصفه.

وقال جانيكلي: “الأمر انتهى.. اشترينا صواريخ إس-400، ما تبقى هو مجرد تفاصيل”، لكنه أكد أن بلاده تناقش إبرام صفقة أخرى مع مجموعة أوروبية لمساعدتها في تطوير نظامها للدفاع الصاروخي.

وأضاف قائلًا: “نعقد أيضًا اتفاقات مبدئية مع مجموعة يوروسام لامتلاك تكنولوجيا تطوير وإنتاج واستخدام مصادرنا الخاصة لأنظمة دفاع جوية”.

وكان مسؤول كبير في “الناتو”، أكد أن الحلف سيواصل دعوة تركيا لشراء الأسلحة التي يمكن دمجها مع انظمته، مؤكدًا أن أنقرة لم تتسلم بعد أي صاروخ من طراز إس- 400 الروسي.

في غضون ذلك، أعرب بعض حلفاء تركيا الغربيين عن عدم ارتياحهم لتلك الصفقة، لافتين إلى القرار التركي بشراء صواريخ روسية يوجه ضربة لحلف شمال الأطلسي، لأن “تلك الدفاعات لا يمكن دمجها في أنظمة الناتو الدفاعية”.