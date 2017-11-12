وزير بريطاني لإيران: أنتم الدولة الأساسية الراعية للإرهاب وتنتهكون حقوق الإنسان بشكل ممنهج

شن وزير البيئة البريطاني مايكل جوف، اليوم الأحد، هجومًا عنيفًا على إيران، ووصفها بأنها الدولة الأساسية الراعية للإرهاب، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل ممنهج، وأن أيديها ملطخة بالدماء في سوريا.

وفي معرض دفاعه عن زميله وزير الخارجية بوريس جونسون، قال جوف إنه “يقوم بعمل عظيم في منصبه، مضيفا أن إيران، وليس جونسون، هي التي يجب أن تكون على منصة الاتهام بشأن موظفة الإغاثة المسجونة نازانين زاغاري راتكليف”.

وأضاف جوف، “أعتقد أن بوريس يقوم بعمل عظيم كوزير للخارجية، أعتقد أن من الخطأ الواضح منا محاولة العثور على خطأ من جانب ديمقراطيين، في حين أن المسؤولية الحقيقية تكمن في القول للنظام الإيراني، أنتم منتهكون بشكل ممنهج لحقوق الإنسان، أنتم الدولة الأساسية الراعية للإرهاب، لديكم دماء على أيديكم في سوريا، مسؤوليتكم هي أن تضمنوا حرية هذه المواطنة البريطانية”.

وردًا على سؤال عن تصريحات أدلى بها جونسون، وقيل، إنها ساهمت في تمديد الحكم بسجن راتكليف البريطانية الإيرانية الأصل، الموظفة في مؤسسة “تومسون رويترز” الخيرية، قال جوف لبرنامج أندرو مار في هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”، “ليس هناك سبب ولا مبرر ولا عذر لاعتقالها ويجب أن يفرج عنها”.

واعتقلت السلطات الإيرانية راتكليف في الثالث من نيسان/أبريل 2016، في مطار طهران أثناء عودتها إلى بريطانيا مع ابنتها غابرييلا البالغة حاليًا 3 سنوات، بعد زيارة قامت بها لعائلتها في إيران.

ووجهت السلطات لراتكليف تهمة محاولة قلب النظام، وأودعتها في السجن، في حين صادرت جواز سفر طفلتها التي تعيش مع جديها في إيران منذ ذلك الحين.