ردًا على الرئيس الفرنسي.. إيران: الاتفاق النووي “غير قابل للتفاوض”‎

المصدر: أ.ف.ب

أكدت طهران أن الاتفاق النووي “غير قابل للتفاوض” بحسب ما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، ردًا على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان ماكرون دعا، في مقابلة نشرتها الأربعاء صحيفة الاتحاد الإماراتية، إلى اليقظة حيال طهران فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي الباليستي، وأنشطتها الإقليمية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” عن قاسمي قوله “قلنا للقادة الفرنسيين في مناسبات عدة، إن الاتفاق النووي الإيراني غير قابل للتفاوض، وإنه لا يمكن إضافة مواضيع أخرى على نص” الاتفاق الموقع في 2015.

وقال قاسمي إن فرنسا “تدرك -تمامًا- موقف بلادنا الذي لا يمكن المس به، فيما يتعلق بقضية الشؤون الدفاعية لإيران غير القابلة للتفاوض”.

وقال ماكرون في مقابلته مع صحيفة الاتحاد، نشرت خلال زيارته أبوظبي التي استمرت 24 ساعة “من المهم أن نظل حازمين مع إيران فيما يتعلق بأنشطتها الإقليمية، وبرنامجها الباليستي”.

وأكد في المقابلة، أن لا بديل حالياً عن الاتفاق النووي الإيراني، الذي هاجمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طويلاً، والذي يكبح البرنامج النووي الإيراني.

وتحاول فرنسا انقاذ هذا الاتفاق، الذي وقعته عام 2015 مع بريطانيا والصين وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.‎