ترامب يعرض الوساطة في الخلاف بشأن بحر الصين الجنوبي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد “إنه مستعد للتوسط بين الأطراف المطالبة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي والتي من بينها فيتنام والصين”.

وأضاف ترامب في تصريحات أدلى بها، في بداية اجتماع مع الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج “إذا كنت أستطيع الوساطة، أو التحكيم فأرجوكم دعوني أعرف”.

واعترف ترامب بأن موقف الصين بشأن بحر الصين الجنوبي، والذي تطالب بكين بالسيادة عليه كله تقريبا يعد مشكلة . وقال “إنني وسيط ومحكم جيدٌ جدا”.

وقال -أيضا- إن الصين تساعد في حل التوترات بشأن كوريا الشمالية، وأضاف أنه يأمل بان تفعل روسيا الشيء نفسه.