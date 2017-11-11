بوتين: القيود على وسائل إعلام روسية في أمريكا هجوم على حرية التعبير

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن روسيا سترد بالمثل على ما وصفه بأنه إجراءات من واشنطن لتقييد حرية التعبير لمؤسسات إعلامية روسية تعمل داخل الولايات المتحدة.

وأكد بوتين للصحفيين في ختام قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك)، أن “الهجوم على وسائل إعلامنا في الولايات المتحدة هو هجوم على حرية التعبير، بلا شك نشعر بخيبة الأمل”.

وأضاف، “أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أنه ليس هناك تأكيد، ولا يمكن أن يوجد، على تدخل من وسائل إعلام روسية في حملات الانتخابات”.

لكن بوتين أضاف، أن خططًا محتملة لتسمية وسائل الإعلام الأمريكية التي تعمل في روسيا بأنها وكيل لجهة أجنبية ربما تكون “قاسية بعض الشيء”، وأن الكرملين لا يزال يبحث رده على الأمر.

وطلبت السلطات الأمريكية من محطة “روسيا اليوم” المدعومة من الكرملين التسجيل في الولايات المتحدة “كوكيل لجهة أجنبية”.

ويقول مسؤولون في أجهزة مخابرات أمريكية، إن المحطة حاولت التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية نيابة عن الكرملين، وهو ما تنفيه المحطة وموسكو.

والتسجيل كوكيل لجهة أجنبية في روسيا يلزِم وسائل الإعلام التابعة لدول أخرى داخلها تقديم تقارير بانتظام للسلطات عن موظفيها ومصادر تمويلها.