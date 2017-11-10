3 جرحى بحادث دهس متعمّد جنوب غرب فرنسا

المصدر: أ.ف.ب

صدم سائق سيارة “بشكل متعمَّد” عددًا من المارة جنوب غرب فرنسا الجمعة ما أسفر عن إصابة ثلاثة طلاب صينيين، جراح أحدهم خطيرة، بحسب أجهزة القضاء والشرطة التي رفضت مسبقًا فرضية العمل الإرهابي.

وقال مدّعي الجمهورية بيير-ايف كويو من مكان الحادث:”تم إبلاغنا الساعة 15,45 (14,45 ت غ) أن رجلاً كان يقود سيارته دهس عمدًا ثلاثة أشخاص”.

وأضاف أن السائق “أشار إلى أنه كان يريد أن يصدم هؤلاء الأشخاص”.

ولا تزال فرنسا تحت تأثير الصدمة جراء اعتداءات إرهابية ارتُكبت أحيانًا بالطريقة نفسها.

ولم يكن السائق البالغ من العمر 28 عامًا مصنفًا على لائحة الأشخاص الخطيرين، بل كان ملاحقًا بقضايا حق عام.

وأقدم السائق على دهس ثلاثة طلاب كانوا يجتازون ممرًا للمشاة بحسب شرطة تولوز.

وشدّد المدعي العام على “السجل النفسي” للسائق، مشيرًا إلى أنه كان موضوعًا تحت المراقبة والرعاية العقلية.

وذكر نائب المدعي العام أن لدى السائق سجلاً نفسياً مثقلاً، وأنه كان موجوداً في المستشفى حتى كانون الأول/ديسمبر 2016.

وردًا على سؤال عن دوافع إرهابية محتملة، قال كويو:”لا يوجد شيء من هذا القبيل”.

وأُوكلت إلى الشرطة القضائية وليس إلى أجهزة مكافحة الإرهاب مهمة فتح تحقيق في “محاولة اغتيال” بحسب المصدر نفسه.

وصدم السائق ثلاثة طلاب كانوا يسيرون على ممر للمشاة أمام مجمع يضم العديد من معاهد التعليم الثانوي في مدينة بلانياك الصغيرة في تولوز حيث يقع المطار.