بعد ليلة في السجن.. إطلاق سراح رئيسة برلمان كتالونيا بكفالة مالية

المصدر: أ ف ب + رويترز

غادرت رئيسة برلمان كتالونيا، كارمي فوركاديل، المتهمة بـ”التمرد”، بعد تصويت الهيئة العامة في كاتالونيا على إعلان الاستقلال، الجمعة، السجن، بعد دفعها كفالة مالية، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

وصرّح المتحدث باسم الوزارة، بشأن فوركاديل، التي دفعت كفالة قدرها 150 ألف يورو (174780 دولاراً)؛ للخروج من السجن، القريب من مدريد، حيث أمضت الليلة الماضية، “إنها خرجت”.

وقررت محكمة إسبانية، إطلاق سراح فوركاديلي، بعد دفعها كفالة مالية، اليوم الجمعة، بعد قضاء ليلة واحدة في السجن.

وكانت فوركاديلي، ضمن ستة من مشرعي إقليم كتالونيا، استدعتهم المحكمة الإسبانية العليا، أمس الخميس؛ لدورهم في مسعى الاستقلال.

وأطلق سراح الخمسة الآخرين، أمس الخميس، ودفع أربعة منهم كفالة.

وقالت المحكمة في بيان لها، إنها حصلت على قيمة كفالة فوركاديلي، وسيتوجه مسؤول إلى السجن؛ لإطلاق سراحها.