بعد ليلة في السجن.. إطلاق سراح رئيسة برلمان كتالونيا بكفالة مالية

غادرت رئيسة برلمان كتالونيا، كارمي فوركاديل، المتهمة بـ”التمرد”، بعد تصويت الهيئة العامة في كاتالونيا على إعلان الاستقلال، الجمعة، السجن، بعد دفعها كفالة مالية، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية.
وقررت محكمة إسبانية، إطلاق سراح فوركاديلي، بعد دفعها كفالة مالية، اليوم الجمعة، بعد قضاء ليلة واحدة في السجن.
وكانت فوركاديلي، ضمن ستة من مشرعي إقليم كتالونيا، استدعتهم المحكمة الإسبانية العليا، أمس الخميس؛ لدورهم في مسعى الاستقلال.
وأطلق سراح الخمسة الآخرين، أمس الخميس، ودفع أربعة منهم كفالة.
وقالت المحكمة في بيان لها، إنها حصلت على قيمة كفالة فوركاديلي، وسيتوجه مسؤول إلى السجن؛ لإطلاق سراحها.