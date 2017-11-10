موجيريني: الاتحاد الأوروبي سيحافظ على الاتفاق النووي مع إيران

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي سيعمل على ضمان مواصلة الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران “بشكل كامل من كل الأطراف”.

وخلال مؤتمر بمدينة سمرقند في أوزبكستا، قالت موجيريني إن الاتفاق “إنجاز كبير للدبلوماسية الأوروبية والدولية متعددة الأطراف ويؤتي ثماره”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وجه ضربة للاتفاق في 13 أكتوبر تشرين الأول، حين رفض التصديق على أن إيران ملتزمة به حتى رغم أن المفتشين الدوليين أكدوا التزامها.

غير أن مشرعين أمريكيين، أشاروا هذا الأسبوع إلى أنهم يعتزمون ضمان التزام الولايات المتحدة بالاتفاق الذي يقضي بأن تحد إيران من برنامجها النووي، في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.

وأمام الكونجرس مهلة حتى منتصف ديسمبر كانون الأول، ليقرر ما إن كان سيعيد فرض العقوبات التي تقرر رفعها بموجب الاتفاق.