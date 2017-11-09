ماكرون: فرنسا باعت فرقاطتين من طراز جويند للإمارات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس في مؤتمر صحفي بأبوظبي، إن فرنسا باعت للإمارات العربية المتحدة فرقاطتين من طراز “جويند” الذي تنتجه شركة ” نافال جروب” المملوكة للدولة.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إن “الاتفاق يشمل أيضا خيارًا لشراء قطعتين بحريتين أخريين”. ولم يكشف مكتب الرئاسة عن التفاصيل المالية للصفقة.

وزادت مبيعات الأسلحة الفرنسية لدول الخليج العربية في السنوات الماضية، مع توطيد باريس صلاتها مع دول تقدر موقفها الصارم من عدوتهم إيران وتبنيها مواقف مشابهة فيما يخص صراعات في المنطقة.