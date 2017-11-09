موقع إيراني يتهم طهران باغتيال معارض أحوازي في هولندا

اتهم موقع “آمد نيوز” الإيراني الإخباري، يوم الخميس، طهران باغتيال المعارض أحمد مولى، زعيم “حركة النضال العربي الأحوازي”، مساء الأربعاء أمام منزله في مدينة لاهاي في هولندا.

ونقل الموقع عن مصادره أن “الدلائل والمعطيات تشير إلى أن اغتيال الناشط والمعارض الأحوازي أحمد مولى يوم الأربعاء في مدينة لاهاي في هولندا تم على يد أجهزة المخابرات الإيرانية”.

وبحسب المصادر، تحمل عملية اغتيال مولى بصمات النظام الإيراني، حيث قالت إن أسلوب القتل علامة واضحة على أسلوب النظام الإيراني في تصفية خصومه ومعارضيه.

ولم تكشف الشرطة الهولندية عن تفاصيل حادثة الاغتيال.

وقالت مصادر الموقع الإيراني الإخباري إن السلطات الهولندية تقوم بإجراء تحقيقات سرية مع أسرة مولى، مشيرة إلى أن “المعلومات السرية الأمنية التي تحتفظ بها السلطات الهولندية تشير إلى تورط السفارة الإيرانية في أمستردام باغتيال مولى.”

بدورها، قالت عائلة مولى إن ابنهم تلقى تهديدات منتظمة بالقتل من النظام، مشيرة إلى أن إيران “تحاول بشكل روتيني إسكات المعارضين في الداخل والخارج بالقتل أو بإرهابهم لاجبارهم على الصمت”.