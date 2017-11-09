خطة إسرائيلية لمضاعفة المستوطنين في غور الأردن

كشف مسؤول إسرائيلي النقاب عن خطة، لمضاعفة أعداد المستوطنين الإسرائيليين في منطقة غور الأردن، شرق الضفة الغربية.

وقال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يوآف غالانت للإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن وزارته تعكف على خطة لمضاعفة أعداد المستوطنين في غور الأردن، الذين يصل عددهم حاليًا نحو 6 آلاف مستوطن.

وأضاف إن الخطة تهدف إلى “تعزيز التجمعات السكنية اليهودية في غور الأردن”.

وتابع غالانت “بموجب الخطة ستحوّل الحكومة اعتمادات مالية الى القرى التعاونية والزراعية (المستوطنات) الإسرائيلية في غور الأردن، وذلك عن كل عائلة جديدة تنتقل للسكن هناك”.

وأعلن غالانت أن الحكومة الإسرائيلية ستشجع توسيع المستوطنات، وستموّل حملة تسويقية لتشجيع الاستيطان في غور الأردن.

يذكر أن المستوطنات في غور الأردن، تعتمد على الزراعة، حيث يتم تصدير منتجاتها إلى الخارج بما في ذلك التمور.

وقال غالانت “هناك إجماع إسرائيلي على بقاء غور الأردن جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل في أي تسوية سياسية”.

ويطالب الفلسطينيون بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة عام 1967 ،بما في ذلك غور الأردن على الحدود بين الضفة الغربية والأردن.