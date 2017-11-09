واشنطن تطالب بتمديد مهمة لجنة التحقيق بهجوم خان شيخون

دعت الولايات المتحدة، الأربعاء، إلى تمديد مهمة اللجنة التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بالتحقيق حول استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، مبررة ذلك بتنفيذ هجومين في مطلع العام الحالي.

وأعلنت واشنطن وباريس ولندن وبرلين في بيان مشترك، أن هجومًا ثانيًا يشتبه بأنه تم بواسطة غاز السارين و”يحمل بصمات النظام السوري” وقع في أواخر آذار/مارس في سوريا، قبل 5 أيام من هجوم خان شيخون الذي أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصًا من بينهم أطفال.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن هذه الأحداث تظهر مدى أهمية أن تمدد الأمم المتحدة (تفويض) آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة منع انتشار السلاح الكيميائي، المكلفة رسميًا بتحديد الجهة المسؤولة عن مثل هذه الهجمات وهو أمر أساسي لمنع حصولها في المستقبل”.

وتابع البيان “نحث روسيا على تغيير موقفها قبل انتهاء مهمة اللجنة وبرأينا لا بد أن تصوت كل الأمم التي تتسم بحس المسؤولية لصالح تمديد مهمة هذه اللجنة”.

وكانت روسيا الداعمة لسوريا انتقدت الثلاثاء التقرير الصادر مؤخرًا عن لجنة الخبراء والذي حمّل النظام السوري مسؤولية الهجوم الدامي بغاز السارين على بلدة خان شيخون في 4 نيسان/أبريل.

ويتنافس منذ الخميس الماضي في مجلس الأمن الدولي مشروعا قرار روسي وأمريكي لتمديد مهمة مجموعة الخبراء المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي ينتهي تفويضها في 16 تشرين الثاني/نوفمبر.

وعرضت الولايات المتحدة مشروع قرار جديد يدعو إلى تمديد مهمة اللجنة لمدة 18 شهرًا بدلاً من عامين كما كان مقترحًا في السابق.