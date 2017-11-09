بينهم سوريون.. تركيا تعتقل أكثر من 100 شخص بشبهة الانتماء لتنظيم “داعش”

أوقفت قوات الأمن التركي ،صباح اليوم الخميس، 101 شخصًا في أنقرة و27 شخصاً في بورصة بينهم سوريون، بشبهة الانتماء إلى تنظيم “داعش” المتشدد، خلال عملية واسعة في عدّة أحياء تابعة للعاصمة أنقرة.

وقالت مصادر أمنية، إن فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أنقرة، نفّذت اليوم عملية واسعة على 250 نقطة في مركز المدينة ،وبلدات محيطة، كما قامت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن بورصة، بمداهمة منازلهم في منطقتي عثمان غازي ويلدريم.

وأشارت المصادر إلى أن العملية الأمنية، التي شارك فيها 1500 عنصر من الشرطة، أسفرت عن توقيف 101 مشتبهًا به من إجمالي 245 صدرت بحقهم مذكرة توقيف.

وأجرت الفرق خلال حملات المداهمة المتزامنة، تفتيشًا دقيقًا في منازل المشتبهين، واقتادت الفرق المشتبهين إلى مقرات الأمن، لإجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأضافت المصادر أن الفرق المشاركة في العملية ضبطت خلال التفتيش، العديد من الأجهزة الرقمية والوثائق ،التي ترمز إلى تنظيم “داعش“، لم تكشف عن فحواها.