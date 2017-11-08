اغتيال أشهر معارض للنظام الإيراني أمام منزله في هولندا

اغتال مجهولون المعارض الإيراني البارز رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز أحمد مولا، أمام منزله في مدينة لاهاي الهولندية.

وقالت مصادر لـ”إرم نيوز” إن “رئيس حركة النضال لتحرير الأحواز أحمد مولا أبو ناهض توفي في أحد مستشفيات هولندا بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين أمام منزله يوم الأربعاء”، بينما لم تؤكد الجهات الرسمية في هولندا الحادثة حتى هذه الساعة.

وكان أحمد مولا أحد أبرز قيادات هذه الحركة “التي اتخذت الكفاح المسلح وسيلة لمواجهة الحكومة الإيرانية من أجل تحرير الأحواز”، كما جاء في برنامجها السياسي.

وانطلقت الحركة العام 2005 بعد قيامها بعمليات مسلحة في مدينة الأحواز، حيث هرب “مولا” بحركته إلى الخارج بعد مطاردته من قبل المخابرات الإيرانية ، فيما بقيت خلايا الحركة تعمل بشكل سري حيث بدأت نشاطها المسلح ضد إيران، في حزيران/ يونيو العام 2005م.

وكانت الحكومة الإيرانية صنفت الحركة على أنها جماعة متشددة، وأعطت قائمة من أسماء قياداتها للإنتربول، ومنهم: حبيب جبر النبغاني، وأحمد مولا أبو ناهض.

واستمرت الحركة في نهجها المسلح حيث تبنت عدة تفجيرات استهدفت أنابيب النفط الإيراني، وعدة عمليات ضد مراكز القوى الإيرانية في الأحواز و ضواحيها.

وقبل عامين انشقت الحركة إلى قسمين إثر خلاف سياسي بين قياداتها، حيث أصبحت شقّين، قسم منها تحت قيادة حبيب جبر النبغاني، وقسم تحت قیادة أحمد مولا الذي لقي مصرعه اليوم في مدينة لاهاي الهولندية.