ماكرون: يجب التعامل بحزم مع برنامج إيران البالستي

اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مقابلة صحافية نُشرت، اليوم الأربعاء، أنه يجب مواصلة التعامل بحزم مع نشاطات إيران الإقليمية، وبرنامجها الخاص بالصواريخ البالستية.

ودعا ماكرون، الذي وصل إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق 24 ساعة، إلى عدم فتح “جبهة إضافية” مع إيران، في وقت تشهد العلاقات الإيرانية السعودية توترًا متصاعدًا على خلفية استهداف المتمردين الحوثيين في اليمن، الرياض بصاروخ بالستي.

وقال ماكرون لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، قبيل وصوله الإمارات للمشاركة في افتتاح متحف اللوفر أبوظبي: “من المهم أن نظل حازمين مع إيران في ما يتعلق بأنشطتها الإقليمية وبرنامجها البالستي”.

وتابع: “نحن بحاجة اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى منطقة يعمها السلام”، مضيفًا أن “فتح جبهة إضافية لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات، وزيادة عدم الاستقرار في هذه المنطقة”.

ولا يحظر الاتفاق النووي نشاطات إيران البالستية، إلا أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي صادق على الاتفاق، يطلب من إيران عدم القيام بنشاطات من أجل تطوير صواريخ يمكن تزويدها برؤوس نووية.

ويؤكد المسؤولون الإيرانيون، أن صواريخ بلادهم غير مصممة لحمل رؤوس نووية، وأن طهران ليس لديها برنامج لتطوير أسلحة نووية.

وتُعتبر زيارة ماكرون إلى الإمارات، هي الأولى له إلى الشرق الأوسط، منذ انتخابه رئيسًا في أيار/مايو الماضي.