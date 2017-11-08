أربع دول كبرى تدعو مجلس الأمن إلى تمديد التحقيق في استخدام أسلحة كيماوية بسوريا

دعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي لتجديد التفويض الخاص بتحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية وقعت في سوريا وحثت على إرسال رسالة قوية لضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وقال بيان من وزراء خارجية الدول الأربع “نحث… مجلس الأمن الدولي على مواصلة تفويض آلية التحقيق المشتركة… كما ندعو المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحرك استجابة لتقرير آلية التحقيق لإرسال رسالة لا لبس فيها بأن المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية سيحاسَبون”.

وكانت روسيا قالت أمس الثلاثاء إنها تعارض مشروع قرار في الأمم المتحدة يقضي بتمديد أجل التفويض بإجراء تحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.

وكان تقرير صدر مؤخرًا عن بعثة التحقيق الدولية، قد حمّل نظام بشار الأسد المسؤولية عن الهجوم بغاز السارين على بلدة خان شيخون شمال سوريا في 4 أبريل (نيسان) والذي أوقع أكثر من 80 قتيلاً بينهم أطفال.