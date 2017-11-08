طهران تعاقب صحيفة تابعة لخامنئي بعد كشفها دعم إيران الصاروخي للحوثيين

بررت وكالة الأنباء الإيرانية ” إرنا” الأربعاء، قرار توقيف صحيفة كيهان لمدة يومين والصادر عن النيابة العامة، بأنه جاء إثر الانتقادات الهائلة والشكاوى ضدها “بشأن انتهاك الصحيفة للسياسات المبدئية للدولة تجاه المصالح العليا والأمن القومي.”

وقالت الوكالة إن “اللجنة الرقابية للصحف في إيران أصدرت إنذارًا للصحيفة يتعلّق بتغطيتها لخبر يتعارض والمصالح العليا للأمن القومي الإيراني”.

وكتبت كيهان، التابعة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، يوم الإثنين ردًا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن الصاروخ الذي أطلقته ميليشيات الحوثيين من اليمن على الرياض هو بالأساس صاروخ إيراني، وقالت إن “على ترامب التريث كي يرى صواريخ أنصارالله (الحوثيين) كيف تضرب دبي، وبعد ذلك يحق له أن يتكلم عمن صنع هذه الصواريخ.”

وبرر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، هجمات الحوثيين الصاروخية زاعمًا أنها “رد فعل ضد السعودية”.

وأعلنت السعودية، السبت، أن قواتها اعترضت فوق مطار الرياض صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي، ما أدى إلى سقوط شظايا منه في حرم المطار.

ويعد الصاروخ هو الأول الذي يبلغ مداه العاصمة السعودية، واتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إيران عقب ذلك بتزويد الحوثيين بالصواريخ.