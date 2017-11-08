فرنسا: نتعامل بجدية مع اتهامات أمريكا لإيران بانتهاك قرارين لمجلس الأمن

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنها تتعامل بجدية مع اتهامات الولايات المتحدة لإيران بانتهاك قرارين لمجلس الأمن الدولي، وحثت طهران على الإذعان لجميع التزاماتها الدولية.

واتهمت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، إيران أمس الثلاثاء، بإمداد الحوثيين في اليمن بصاروخ أطلقوه باتجاه السعودية في تموز/يوليو، ودعت الأمم المتحدة إلى تحميل طهران المسؤولية عن انتهاك قرارين لمجلس الأمن الدولي.

وقال المتحدث باسم وكيل وزارة الخارجية الفرنسية، ألكسندر جورجيني، للصحفيين في إفادة صحفية يومية إننا “نأخذ هذه الإشارات الأمريكية على محمل الجد ونولّي أهمية قصوى لامتثال إيران لجميع التزاماتها الدولية بما يشمل حظر نقل الأسلحة، الذي جاء في قراري مجلس الأمن الدولي رقم 2216 و2231”.

ولم يرد جورجيني، عند سؤاله عن دعم باريس لاحتمال اتخاذ إجراءات حيال الأمر في مجلس الأمن.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، إنه يتوقع أن يشكّل اجتماعه مع نظيره الإيراني في طهران التي سيزورها في وقت لاحق الشهر الجاري تحديًا.

ومن المقرر، أن يبحث لو دريان في زيارته برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، الذي تقول باريس إنه يتعارض مع قرارات مجلس الأمن، وكذلك تحركات طهران الإقليمية.

وقال لو دريان بعد اجتماع لمجلس الأمن يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر: “نحن على خلافات عميقة مع إيران (بشأن مسألة الصواريخ الباليستية)”.