هزيمة مرشح ترامب في انتخابات حاكم ولاية فيرجينيا

انتخب الديموقراطي رالف نورثام الثلاثاء حاكما لولاية فيرجينيا بعدما الحق هزيمة نكراء بمنافسه الجمهوري إد جيليسباي المدعوم من الرئيس دونالد ترامب والذي بنى حملته الانتخابية على مواضيع شعبوية، كما افادت وسائل اعلام عديدة بينها “سي ان ان” و”ان بي سي”.

واظهرت نتائج فرز الاصوات في 66,6% من مراكز الاقتراع ان نائب الحاكم يتقدم على منافسه الجمهوري بنسبة 51,82% مقابل 46,99 وهي نسبة اعتبرتها كبريات شبكات التلفزة الاميركية كافية لاعلان توقعها فوز المرشح الديموقراطي.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خسارة المرشح الجمهوري، إد جيليسبي بتغريدة عبر حسابه موقع تويتر قال فيها إن إد جيليسبي “لم يحتذ بي وما أمثله”.

وكتب ترامب: “عمل إد جيليسبي جاهدا لكنه لم يحتذ بي وما أمثله”.

وأضاف: “لا تنسوا أن الجمهوريين فازوا بأربعة من أربعة مقاعد في مجلس النواب، ومع تحقيق الاقتصاد أرقاما قياسية سنظل نفوز حتى بشكل أكبر مما مضى”.

وكما في فيرجينيا كذلك في نيو جيرسي حيث حقق المرشح الديموقراطي فيل مورفي فوزا سهلا على الحاكم الجمهوري المنتهية ولايته كريس كريستي الذي كان لوقت طويل حليفا لترامب قبل ان يتخلى عنه الاخير.

وفي نيويورك فاز الديموقراطي بيل دي بلازيو بولاية ثانية.

وارتدت انتخابات فيرجينيا اهمية على الصعيد الوطني لأن هذه الولاية هي احدى الولايات المتأرجحة التي يعتبر تصويتها حاسما في الانتخابات الرئاسية، ولأن المعركة الانتخابية التي جرت فيها مثّلت اختبارا للحزب الجمهوري ولأسلوب دونالد ترامب في ادارة معاركه الانتخابية والسياسية لا سيما وان المرشح الجمهوري اعتمد نفس الاستراتيجية.

وكانت فيرجينيا انتخبت مرتين الرئيس السابق باراك اوباما، كما فازت هيلاري كلينتون باصوات الولاية في الانتخابات الرئاسية الماضية التي جاءت بالرئيس ترامب.

ومع ان جيلسباي لم يلعب ورقة ترامب شخصيا، الا ان العديد من اعلاناته الانتخابية التي اثارت النقاش حول مواضيع العرق والاسلحة والهجرة غير الشرعية ومصير نصب الكونفدرالية اعتبرت مؤشرا الى انحياز واضح الى جانب الرئيس.

ووصف الحاكم المنتهية ولايته الديموقراطي تيري ماك-اوليف المرشح الجمهوري بانه “دونالد ترامب مع منشطات”.