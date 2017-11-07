إيران تعتقل زوجات بعض قيادات وعناصر تنظيم داعش

أعلن المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران، عباس جعفر دولت آبادي، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأمنية تمكنت من اعتقال زوجات بعض قيادات وعناصر تنظيم داعش في إيران.

وقال دولت آبادي في تصريح صحفي: “لقد تمكنت السلطات الإيرانية في الفترة الماضية من اعتقال بعض زوجات قيادات وعناصر تنظيم داعش”، مشيرًا إلى تشكيل محكمة متخصصة في محاكمة الجماعات الإرهابية مثل تنظيم (داعش) و(بيجاك) الكردية ومنظمة (مجاهدي خلق) المعارضة.

وأوضح المسؤول الإيراني أن “اعتقال أغلب النساء في إيران جرى بعد عودتهن من سوريا، عقب التحاق أزواجهن بتنظيم داعش، عن طريق تركيا”.

ولم يكشف المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران، عباس جعفر دولت آبادي، عن عدد المعتقلات ومتى تم القبض عليهن.