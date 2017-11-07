الشرطة الإسكتلندية تخلي مبنى البرلمان بسبب “طرد مريب”

أخلت السلطات الأمنية في إسكتلندا، مبنى البرلمان في العاصمة إدنبرة، في أعقاب العثور على “طرد مريب”، اليوم، الثلاثاء.

وأوضحت شرطة إدنبرة، في بيان، تم التوجه إلى مبنى البرلمان حوالي الساعة 11:35 صباحًا، يوم الثلاثاء، بعد اكتشاف طرد مريب”.

وأضافت، أنه تم “إخلاء المبنى، كإجراء وقائي، فيما تستمر عمليات البحث والتحري”.‎

وذكر صحفي من هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”، على “تويتر“، أن طردًا يحوي مسحوقًا أبيض، أرسل إلى أحد النواب.

من جانبه، قال مصدر: إن “الشرطة تفحص 3 طرود مريبة أخرى، في البرلمان الإسكتلندي، ويعتقد أن أحدها يحتوي على مسحوق أبيض”.‎