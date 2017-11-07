ترامب يطالب بتحرك عالمي ضد تهديد كوريا الشمالية النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام كامل قوتها العسكرية لمنع كوريا الشمالية من شن هجوم، لكنه أضاف أنه يركز على استخدام “كل الأدوات المتاحة دون العمل العسكري” للحيلولة دون اندلاع صراع.

وقال ترامب للصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن: “كوريا الشمالية تهديد عالمي يتطلب تحركًا عالميًا”.

وأدلى بهذه التصريحات بعد عقد الزعيمين محادثات رسمية في القصر الرئاسي في سول.

وقال مون لترامب إنه يأمل أن تسهم زيارته في تهدئة بعض مخاوف مواطني كوريا الجنوبية بشأن جارتهم الشمالية وأن تمثل نقطة تحول في حل قضية كوريا الشمالية النووية.