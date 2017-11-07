مسؤول إيراني: لن نبادر بالانسحاب من الاتفاق النووي لكن مستعدون لكل الاحتمالات

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، اليوم الثلاثاء، أن إيران لن تبادر بالانسحاب من الاتفاق النووي، لكنها تعد نفسها لكل الاحتمالات.

وحث روانجي الذي كان يتحدث بمؤتمر صحفي في باريس، أوروبا على “توضيح رد فعلها في حال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات جديدة على إيران”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفض الشهر الماضي الإقرار بالتزام إيران بتنفيذ الاتفاق النووي، لكنه لم يقرر إلغاءه، بل طلب من الكونغرس معالجة نقاط الضعف فيه.

وسيقرر الكونغرس ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات التي تم رفعها مقابل تخلي إيران عن تطلعاتها النووية.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، هدد قبل نحو أسبوع بأن بلاده ستنسحب من الاتفاق النووي إذا عادت العقوبات.

وقال باقري حينها إن “الاستمرار بالاتفاق النووي بين طهران والدول الست الكبرى، لن يكون له أي مغزى، في حال عودة العقوبات ضد بلاده”.