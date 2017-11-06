“شارلي إيبدو” تعود للمشهد من جديد برسم “بذيء” لمفكر إسلامي بارز

قالت مجلة “شارلي إيبدو” الفرنسية الساخرة ،اليوم الإثنين، إنها تلقت تهديدات بالقتل بعد نشرها رسما كاريكاتوريا بذيئا لمفكر إسلامي بارز يواجه تهم اغتصاب.

وأكدت مصادر قضائية في باريس اليوم أن ممثلي هيئة الادعاء فتحوا تحقيقات أولية حول هذه التهديدات بالقتل، وتبرير علني لاحتمالية عمل إرهابي بعد تلقي شكوى من المجلة.

وفي كانون الثاني / يناير 2015، قُتل 12 شخصاً في هجوم على مكتب المجلة في باريس على يد مسلحين إسلاميين أعلن تنظيم القاعدة في اليمن مسؤوليته عنه. وقد نشرت المجلة رسومات كاريكاتورية للنبي محمد أغضبت العديد من المسلمين.

وتضمنت الطبعة الحالية لمجلة تشارلي ابدو رسماً كاريكاتورياً للمفكر الإسلامي طارق رمضان، والذي يظهر فيه عضوه الذكري وكأنه منتصب تحت سرواله.

وأكدت مصادر قضائية في باريس الأسبوع الماضي أن شخصين قدما ادعاءات اغتصاب ضد رمضان. ولكن المفكر الإسلامي ينفي هذه الادعاءات حيث قام بدوره بتقديم شكوى يستنكر فيها هذه الادعاءات .

وظهر متهموه في وسائل الإعلام الفرنسية في الوقت، الذي تشهد فيه البلاد موجة من الادعاءات بسوء السلوك الجنسي في أعقاب مزاعم ضد منتج هوليوود هارفي وينستين.

ورد رمضان على هذه الادعاءات بأنه كان “هدفاً لحملة تشهير مُدبرة بشكل واضح من قبل خصومه منذ فترة طويلة”.

ويعمل رمضان أستاذاً للدراسات الإسلامية المعاصرة في جامعة أكسفورد في بريطانيا.

ويحظى بشعبية كبيرة لدى العديد من المسلمين المتدينين، وخاصة الأجيال الأصغر سنا من المسلمين الأوروبيين المنحدرين من أصول مهاجرة، لكنه تعرض للانتقاد، ولا سيما في فرنسا، من العلمانيين الذين يتهمونه بأنه داعم للإسلام السياسي.