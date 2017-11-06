الأمم المتحدة تصدر أول بيان رئاسي بشأن ميانمار منذ 10 سنوات

أصدر مجلس الأمن الدولي، الإثنين، أول بيان رئاسي بشأن ميانمار منذ 10 سنوات، وطالب فيه السلطات بضمان عدم استخدام القوة العسكرية بشكل مفرط ضد الروهنغيا، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات عاجلة لعودة اللاجئين إلى مناطقهم.

ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية “مجازر وحشية” بحق أقلية الروهنغيا المسلمة في ولاية راخين/ أراكان (غرب)، أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، بحسب مصادر وإفادات وتقارير محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة 820 ألفاً إلى بنغلادش، وفق منظمة الهجرة الدولية.

وأعرب المجلس، في بيان رئاسي صدر بالإجماع، عن “القلق الشديد إزاء التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين، بما فيها من جانب قوات الأمن الميانمارية، وخاصة ضد المنتمين إلى الروهنغيا”.

وقال نائب المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، السفير جوناثان ألين للصحفيين، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، إن “البيان يطالب ميانمار بوقف القوة العسكرية ضد الروهنغيا في راخين، والوصول الإنساني الفوري، ويؤكد ضرورة محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان بحق الروهينغيا”.

وأضاف أن البيان “يطالب أيضاً السلطات الميانمارية بضرورة التعاون مع الأمم المتحدة، واتخاذ إجراءات عاجلة لعودة اللاجئين الروهنغيا إلى ديارهم في راخين”.

وتابع بقوله: “يوجد أكثر من 600 ألف من الروهنغيا فروا إلى بنغلاديش وسط تقارير مروعة عن انتهاكات حقوق الإنسان”.

وأوضح ألين أن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها مجلس الأمن بياناً رئاسياً بشأن ميانمار منذ 10 سنوات.

بدوره صرح المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، السفير فرانسوا ديلاتر، بأن “البيان يبعث رسالة واضحة بضرورة إنهاء التطهير العرقي ضد الروهنغيا في ميانمار، وهذه خطوة كنا بحاجة إليها، وعلى السلطات في ميانمار أن تستجيب للمطالب الواردة في البيان، وأن تحولها إلى أفعال”.