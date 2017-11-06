مقتل موظف بالقنصلية الباكستانية في أفغانستان

لقي موظف بالقنصلية الباكستانية في أفغانستان مصرعه، اليوم الإثنين، إثر إطلاق النار عليه في عاصمة ولاية نانغرهار، شرقي أفغانستان، وفق مسؤولين محليين.

ونقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية عن عطا الله خوجاني، المتحدث باسم محافظ الولاية: إنّ “الموظف الباكستاني لقي حتفه في إطلاق نار نفذه مسلحان كانا يستقلان دراجة نارية في مدينة جلال آباد، عاصمة نانغرهار”.

وأضاف أن الحادثة وقعت أثناء “توجه الموظف منفردًا للتسوق دون أن يرافقه أي أفراد أمن”.

تجدر الإشارة إلى أن الموظف كان يعمل في قسم استصدار التأشيرات، ولم تُعلن حتى الساعة (17 ت غ) أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.